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Новое место

На Тверской-Ямской открылся винный бар «13°»

Кроме вина в баре есть полноценная кухня

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Новое место

На Тверской-Ямской открылся винный бар «13°» Кроме вина в баре есть полноценная кухня