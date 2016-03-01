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Новое место
На Тверской-Ямской открылся винный бар «13°»
Кроме вина в баре есть полноценная кухня
2
Новое место
На Тверской-Ямской открылся винный бар «13°»
Кроме вина в баре есть полноценная кухня
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