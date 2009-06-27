За стеклом: Где покупать вино в Москве «Ашан», Metro, «Отдохни», четыре винотеки и покупка у поставщиков — The Village узнал, куда и за каким вином стоит идти в Москве.
За стеклом: Где покупать вино в Москве «Ашан», Metro, «Отдохни», четыре винотеки и покупка у поставщиков — The Village узнал, куда и за каким вином стоит идти в Москве.
Карта Кутежа Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.