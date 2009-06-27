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За стеклом: Где покупать вино в Москве
За стеклом: Где покупать вино в Москве «Ашан», Metro, «Отдохни», четыре винотеки и покупка у поставщиков — The Village узнал, куда и за каким вином стоит идти в Москве.
За стеклом: Где покупать вино в Москве

За стеклом: Где покупать вино в Москве
«Ашан», Metro, «Отдохни», четыре винотеки и покупка у поставщиков — The Village узнал, куда и за каким вином стоит идти в Москве.

Карта Кутежа
Карта Кутежа Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.
Карта Кутежа

Карта Кутежа
Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.