Винтаж Юли Выдолоб По-хорошему, винтаж - это когда вещам не менее 10-15 лет (это просто устаревшая и вышедшая из моды одежда), но и не больше 70-80 (тогда она годится только для музейного архива). Эти тонкости (а также разницу между винтажом и ретро) различают только знающие люди. В повседневной практике винтажом оказываются очки, купленные на платформе Марк или лондонском блошином рынке, бабушкино...