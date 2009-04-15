Фэшн-словарь Мода и околомода, как и любая сфера деятельности, говорит на понятном только инсайдерам языке - где есть как профессионализмы, так и многозначные слова. В этом словаре модного новояза опущены обязательные для индустрии швейные термины, зато объяснены явления, поняв которые, разобраться в фэшн-изнанке будет проще.
Фэшн-словарь Мода и околомода, как и любая сфера деятельности, говорит на понятном только инсайдерам языке - где есть как профессионализмы, так и многозначные слова. В этом словаре модного новояза опущены обязательные для индустрии швейные термины, зато объяснены явления, поняв которые, разобраться в фэшн-изнанке будет проще.
Винтаж Юли Выдолоб По-хорошему, винтаж - это когда вещам не менее 10-15 лет (это просто устаревшая и вышедшая из моды одежда), но и не больше 70-80 (тогда она годится только для музейного архива). Эти тонкости (а также разницу между винтажом и ретро) различают только знающие люди. В повседневной практике винтажом оказываются очки, купленные на платформе Марк или лондонском блошином рынке, бабушкино...