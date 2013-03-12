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Новости

Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира

Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова

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Новости

Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова

Дмитрий Кузнецов (SkyJet): Как правильно работать с VIP-пассажирами
Облако знаний
Дмитрий Кузнецов (SkyJet): Как правильно работать с VIP-пассажирамиОснователь компании SkyJet, оказывающей услуги в сфере бизнес-авиации, рассказал H&F о бизнес-джетах с джакузи, отборе стюардесс, важности личных связей и самолёте с гречкой на борту.
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Дмитрий Кузнецов (SkyJet): Как правильно работать с VIP-пассажирами
Облако знаний

Дмитрий Кузнецов (SkyJet): Как правильно работать с VIP-пассажирами Основатель компании SkyJet, оказывающей услуги в сфере бизнес-авиации, рассказал H&F о бизнес-джетах с джакузи, отборе стюардесс, важности личных связей и самолёте с гречкой на борту.