Дмитрий Кузнецов (SkyJet): Как правильно работать с VIP-пассажирами Основатель компании SkyJet, оказывающей услуги в сфере бизнес-авиации, рассказал H&F о бизнес-джетах с джакузи, отборе стюардесс, важности личных связей и самолёте с гречкой на борту.