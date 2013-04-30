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Новости

Asos начал тестировать виртуальные примерочные

Они должны помочь пользователю выбрать нужный размер

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Новости

Asos начал тестировать виртуальные примерочные Они должны помочь пользователю выбрать нужный размер