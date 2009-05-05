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Рецепты шефов: Южный пирог с садовой вишней
Рецепты шефов: Южный пирог с садовой вишней Шеф-кондитер Upside Down Cake Cоmpany Суки Маман рассказывает, как приготовить южный пирог с садовой вишней.
Рецепты шефов: Южный пирог с садовой вишней

Рецепты шефов: Южный пирог с садовой вишней
Шеф-кондитер Upside Down Cake Cоmpany Суки Маман рассказывает, как приготовить южный пирог с садовой вишней.

Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.

Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля
Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.

Чернично-вишневый пирог Легкий в приготовлении, поедании и переваривании:) Давно хотела приготовить что-то подобное, теперь выставляю то, что получилось на ваш суд. Песочная основа, творожная прослойка и свежие ягоды.

Чернично-вишневый пирог
Легкий в приготовлении, поедании и переваривании:) Давно хотела приготовить что-то подобное, теперь выставляю то, что получилось на ваш суд. Песочная основа, творожная прослойка и свежие ягоды.

Овсяные маффины с вишней Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию свой новый рецепт, надеюсь вам понравится!

Овсяные маффины с вишней
Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию свой новый рецепт, надеюсь вам понравится!

Gentle thing Просто очень-очень-очень нежный творожно-вишневый пирог.

Gentle thing
Просто очень-очень-очень нежный творожно-вишневый пирог.

Йогуртовый вишневый торт
Йогуртовый вишневый торт Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.
Йогуртовый вишневый торт

Йогуртовый вишневый торт
Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.

Crostata di visciole Или просто – «Вишневый пирог»

Crostata di visciole
Или просто – «Вишневый пирог»