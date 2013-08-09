вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Что пошло не так: Как развивался конфликт кафе «Хачапури» и его арендодателей
Менеджмент
Что пошло не так: Как развивался конфликт кафе «Хачапури» и его арендодателейH&F разбирается в конфликте кафе на московской Шлюзовой набережной и его арендодателя
2
Что пошло не так: Как развивался конфликт кафе «Хачапури» и его арендодателей
Менеджмент

Что пошло не так: Как развивался конфликт кафе «Хачапури» и его арендодателей H&F разбирается в конфликте кафе на московской Шлюзовой набережной и его арендодателя

Новости

В ходе разборок с арендодателем владельцев «Хачапури» на «Павелецкой» выкинули из собственного кафе

Всё имущество осталось внутри здания, которое сейчас окружено полицией

0
Новости

В ходе разборок с арендодателем владельцев «Хачапури» на «Павелецкой» выкинули из собственного кафе Всё имущество осталось внутри здания, которое сейчас окружено полицией