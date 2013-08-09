Менеджмент
Что пошло не так: Как развивался конфликт кафе «Хачапури» и его арендодателейH&F разбирается в конфликте кафе на московской Шлюзовой набережной и его арендодателя
Менеджмент
Что пошло не так: Как развивался конфликт кафе «Хачапури» и его арендодателей H&F разбирается в конфликте кафе на московской Шлюзовой набережной и его арендодателя
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В ходе разборок с арендодателем владельцев «Хачапури» на «Павелецкой» выкинули из собственного кафе
Всё имущество осталось внутри здания, которое сейчас окружено полицией
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