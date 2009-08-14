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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Цезарь без вреда для талии Не оригинальный рецепт, но ингредиенты те же. Главное - без вреда для талии!;))

Цезарь без вреда для талии

«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!» На днях вернулась из Питера и спешу поделиться с вами информацией. Думаю, многие уже побывали в этих прекрасных заведениях, кто-то слышал, но никак не мог дойти (как я до недавнего времени), ну а кто-то услышит впервые. Как бы там ни было, пироги как были вкусные, так и остаются. Точнее они не то, что вкусные, они МЕГА вкусные!

«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!»

Быстрый Дал Делюсь, сидела сидела на диване работала, вдруг вскочила дай думаю сделаю дал мужу, он любит, а я ни разу дал не делала :)

Быстрый Дал