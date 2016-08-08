Специалист по диджитал — о том, как удалить лишние данные из соцсетей Человек, который разбирается в интернет-технологиях, рассказывает о способах избавиться от старых аккаунтов в соцсетях и блогах
Специалист по диджитал — о том, как удалить лишние данные из соцсетей Человек, который разбирается в интернет-технологиях, рассказывает о способах избавиться от старых аккаунтов в соцсетях и блогах
Как реклама преследует нас в интернете Насколько пристально Facebook следит за нами и почему пользователи Wi-Fi в метро часто видят рекламу дезодорантов