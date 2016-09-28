Специалист по диджитал — о том, как удалить лишние данные из соцсетей Человек, который разбирается в интернет-технологиях, рассказывает о способах избавиться от старых аккаунтов в соцсетях и блогах
The Village продолжает серию материалов, в которых специалисты в разных областях дают полезные советы о том, в чем они очень хорошо разбираются. В новом выпуске — специалист по диджитал-рекламе рассказывает о том, как использовать соцсети, оставаясь при этом незаметным, и, в крайнем случае, деактивировать страницы.
Владимир Баганов
ведущий специалист по таргетированной рекламе РА «Профитатор» Kokoc Group
Когда стоит уходить из соцсетей
По опыту могу сказать, что все активные пользователи интернета сегодня условно делятся на три группы. Одни живут и работают в Facebook, другие, наоборот, когда-то создавали аккаунт, но не помнят пароль, третьи любят на других посмотреть, себя показать.
Для того чтобы стать незаметным в интернете, нужно сначала отнести себя к одной из групп. Возможно, что желание «исчезнуть» мимолетно. Если так, то потеряете время на настройку, удаление данных, а потом на их восстановление. Это в полной мере относится к представителям первой группы. Даже те из них, кто не является SMM-менеджером, активно ведут свои аккаунты, находят в соцсетях полезные контакты и узнают новости. Дизайнер выкладывает этапы работы над макетом, пиарщик откликается на запросы журналистов, сейлз-менеджер постит фото со встречи. Этим людям незаметность не особенно нужна, тратить время на удаление и чистку аккаунтов не стоит.
Люди из второй группы, напротив, одним своим безучастным отношением к общению в онлайне сделали многое для того, чтобы в принципе стать незаметными в Сети. Дело в том, что, чем активнее пользователь ведет себя, чем чаще на его аккаунт ссылаются другие участники, тем выше его профиль в выдаче «Яндекса» и Google и тем проще найти его по имени и фамилии. Дополнительная информация тоже является подсказкой для поисковых машин. К примеру, в Facebook имя обычно заполняют на английском, но его можно продублировать и на родном языке. И в случае, если запрос в поиске будет на родном языке, первым в выдаче окажется тот полный тезка, кто продублировал имя на двух языках.
Пользователи третьей группы пароли помнят, аккаунты ведут довольно активно. Но иногда у них возникает необходимость зачистить социальные сети, чтобы не быть найденными кем-то из прошлого либо потенциальными работодателями. Им в помощь одно из главных достижений современных социальных сетей — расширенные параметры конфиденциальности. С каждым годом настройки становятся все тоньше. Если на заре всеобщей увлеченности электронным общением мы добавляли в друзья либо блокировали нежелательных посетителей, то сейчас можно вести аккаунт только для себя. К примеру, в Facebook под каждым постом есть кнопка «Доступно всем» с выпадающим меню и возможностью выбрать, кто сможет прочитать опубликованное сообщение. И наоборот: пользователь волен завести хоть тысячу друзей и показывать всем разный контент. В Facebook для этого нужно зайти в раздел «Друзья». Нажав на стрелку «Вниз» кнопки «Друзья», справа от фото человека можно отнести его либо к стандартной группе («Близкие друзья», «Семья»), либо к созданной самостоятельно. Для этого нужно выбрать пункт выпадающего по стрелке меню «Добавить в другой список» — «Новый список».
Как правильно удалять аккаунты
Тем же, кто хочет навсегда избавиться от ненужных аккаунтов, придется немного потрудиться. Если вспомнить старые пароли не удается, нужно найти данные почты, на которую были зарегистрированы страницы, и воспользоваться сервисом «Восстановить пароль». Кнопка удаления или деактивации аккаунта всегда находится в настройках личного кабинета. Отмечу, что удаленные страницы в Twitter, LiveJournal, «Одноклассниках» восстановлению не подлежат, поэтому лучше заранее сохранить потенциально полезную информацию.
«ВКонтакте» и Facebook предоставляют возможность восстановления аккаунтов. Сеть Марка Цукерберга, правда, предлагает два способа исчезнуть из зоны видимости. Аккаунт можно деактивировать, и его владельца нельзя будет найти, а данные хроники скроются. Однако при первом же входе в профиль по паролю он активируется и станет видимым в соответствии с прежними настройками.
А вот если удалиться с Facebook совсем, восстановить профиль уже не получится. Для того чтобы уберечь пользователя от поспешных решений, разработчики спрятали возможность полного удаления в «Справочном центре». Войдите в него через раздел «Помощь», дальше — в «Управление вашим аккаунтом» и «Деактивировать и удалить аккаунт». Прочитав справку о разнице между этими действиями, нажимайте на ссылку «Сообщите нам об этом», которая откроет наконец кнопку «Удалить мой аккаунт».
Перед полным удалением советую загрузить данные профиля на компьютер. В «Настройках» Facebook для этого нужно нажать кнопку «Скачать копию вашей информации», а затем «Начать создание архива». Выбрать для сохранения конкретный пост или раздел не получится, на компьютере появится файл со всеми данными из аккаунта. Кстати, для соблюдения правил безопасности соцсеть попросит идентифицировать личность: помимо стандартных процедур с SMS-кодом, к примеру, пройти тест на узнавание друга.
Иногда пользователи даже не помнят, что когда-то регистрировались на форуме и выкладывали туда свои фотографии «не для всех». Но «Яндекс» и Google помнят все. Выдача двух поисковиков отличается, поэтому лучше пробить свои имя и фамилию либо старый никнейм по каждому из них. Кстати, в «Яндексе» есть отдельный сервис, в котором можно искать человека по соцсетям.
Как стать незаметным
Удаленный профиль выпадет из выдачи поисковиков не сразу, скорость зависит от давности ведения летописи, частоты упоминаний у других пользователей, общей активности автора в социальной сети. А некоторые сообщества, чаще всего почтенного возраста, не удаляют закрытый аккаунт полностью. Если хотите наверняка избавиться от всего, что когда-то писали и репостили от своего имени, удалите все публикации вручную, а имя, фамилию и никнейм измените на вымышленные.
Этот механизм поможет остаться незаметным и в действующих аккаунтах. Можно предупредить друзей о том, что планируете поменять имя в соцсетях. А для того, чтобы нужные люди смогли найти профиль, лучше выбирать редкое сочетание имени и фамилии или никнейм. К примеру, варианты типа «Магистр Йода» или «Властелин мира» достаточно популярны в сети. Конечно, с деловыми контактами в соцсетях у таких «магистров» могут возникнуть сложности, но тут приходится выбирать. Помните также, что Facebook позволяет изменять имя профиля не чаще, чем один раз в 60 дней.