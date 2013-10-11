Город требует с «Книжной лавки писателей» 52 миллиона

Комитет по печати пытается забрать у «Литфонда» «Книжную лавку писателей». С арендаторов помещения на Невском требуют полную плату за два года, 52 миллиона рублей, хотя в это время действовали льготы.