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Рецепты шефов
Рецепты шефов: Кукурузный суп на кокосовом молоке с креветками
Шеф-повар петербургского кафе Jack&Chan Владимир Троицкий рассказал The Village, как готовить паназиатский кукурузный суп на кокосовом молоке с креветками.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Кукурузный суп на кокосовом молоке с креветками
Шеф-повар петербургского кафе Jack&Chan Владимир Троицкий рассказал The Village, как готовить паназиатский кукурузный суп на кокосовом молоке с креветками.
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