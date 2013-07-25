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Рецепты шефов: Кукурузный суп на кокосовом молоке с креветками
Рецепты шефов: Кукурузный суп на кокосовом молоке с креветками Шеф-повар петербургского кафе Jack&Chan Владимир Троицкий рассказал The Village, как готовить паназиатский кукурузный суп на кокосовом молоке с креветками.
Рецепты шефов: Кукурузный суп на кокосовом молоке с креветками

Рецепты шефов: Кукурузный суп на кокосовом молоке с креветками
Шеф-повар петербургского кафе Jack&Chan Владимир Троицкий рассказал The Village, как готовить паназиатский кукурузный суп на кокосовом молоке с креветками.