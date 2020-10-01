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2020-10-01T16:51:41.000+03:00
1 октября 2020
Суд закрыл дело администратора паблика «Омбудсмен полиции» Худякова. Его обвиняли в распространении порнографии
2020-08-25T13:26:29.000+03:00
25 августа 2020
Росгвардия выразила признательность «Омбудсмену полиции». Против него возбуждено 14 уголовных дел
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