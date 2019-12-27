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Администратор «Омбудсмена полиции» признал вину по делу о распространении порнографии (обновлено)

После того, как ему смягчили обвинение

Администратор «Омбудсмена полиции» признал вину по делу о распространении порнографии (обновлено)
После того, как ему смягчили обвинение

На «Омбудсмена полиции» завели два новых уголовных дела. Всего их уже семь

На этот раз об оскорблении власти

На «Омбудсмена полиции» завели два новых уголовных дела. Всего их уже семь
На этот раз об оскорблении власти

На «Омбудсмена полиции» завели два новых дела о вымогательстве и порнографии (обновлено)

Ранее его арестовали на два месяца по делу о вымогательстве

На «Омбудсмена полиции» завели два новых дела о вымогательстве и порнографии (обновлено)
Ранее его арестовали на два месяца по делу о вымогательстве

#СвободуВоронцову: Полицейские — в поддержку «Омбудсмена полиции»

«Правда должна победить»

#СвободуВоронцову: Полицейские — в поддержку «Омбудсмена полиции»
«Правда должна победить»

Уволившиеся полицейские. Есть ли жизнь после ментовки?

Уволившиеся полицейские. Есть ли жизнь после ментовки? Эшник, патрульная, борец с коррупцией и конвоир

Уволившиеся полицейские. Есть ли жизнь после ментовки?

Уволившиеся полицейские. Есть ли жизнь после ментовки?
Эшник, патрульная, борец с коррупцией и конвоир