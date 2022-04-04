«Я хочу закончить эту *****, я не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших» Главное из интервью Владимира Зеленского с российскими журналистами
«Я хочу закончить эту *****, я не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших» Главное из интервью Владимира Зеленского с российскими журналистами
ТНТ перестал показывать сатирический сериал «Слуга народа» с Зеленским спустя день в эфире
Теперь посмотреть его можно только онлайн на платформе Premier
Московские поликлиники будут частично оплачивать госпитализацию пациентов
На первом этапе нововведение будет касаться госпитализации «хронических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Проверить фильм «8 лучших свиданий»
По мнению депутата от КПРФ, на гонорар актёр Владимир Зеленский может спонсировать украинских силовиков