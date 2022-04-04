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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кринж дня: Фейковый Зеленский, который объявил о капитуляции словами «Ахмат — сила»

Кринж дня: Фейковый Зеленский, который объявил о капитуляции словами «Ахмат — сила»

«Грэмми-2022»: Итоги премии
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4 апреля 2022

«Грэмми-2022»: Итоги премии

«Я хочу закончить эту *****, я не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших»
«Я хочу закончить эту *****, я не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших» Главное из интервью Владимира Зеленского с российскими журналистами
«Я хочу закончить эту *****, я не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших»

«Я хочу закончить эту *****, я не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших»
Главное из интервью Владимира Зеленского с российскими журналистами

28 марта 2022

Генпрокуратура проведет проверку журналистов, которые взяли интервью у Зеленского

ТНТ перестал показывать сатирический сериал «Слуга народа» с Зеленским спустя день в эфире

Теперь посмотреть его можно только онлайн на платформе Premier

ТНТ перестал показывать сатирический сериал «Слуга народа» с Зеленским спустя день в эфире

Московские поликлиники будут частично оплачивать госпитализацию пациентов

На первом этапе нововведение будет касаться госпитализации «хронических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Московские поликлиники будут частично оплачивать госпитализацию пациентов

Проверить фильм «8 лучших свиданий»

По мнению депутата от КПРФ, на гонорар актёр Владимир Зеленский может спонсировать украинских силовиков

Проверить фильм «8 лучших свиданий»