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Новости

ТНТ перестал показывать сатирический сериал «Слуга народа» с Зеленским спустя день в эфире

Теперь посмотреть его можно только онлайн на платформе Premier

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Новости

ТНТ перестал показывать сатирический сериал «Слуга народа» с Зеленским спустя день в эфире Теперь посмотреть его можно только онлайн на платформе Premier

Ситуация

Московские поликлиники будут частично оплачивать госпитализацию пациентов

На первом этапе нововведение будет касаться госпитализации «хронических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

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Ситуация

Московские поликлиники будут частично оплачивать госпитализацию пациентов На первом этапе нововведение будет касаться госпитализации «хронических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Ситуация

Проверить фильм «8 лучших свиданий»

По мнению депутата от КПРФ, на гонорар актёр Владимир Зеленский может спонсировать украинских силовиков

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Ситуация

Проверить фильм «8 лучших свиданий» По мнению депутата от КПРФ, на гонорар актёр Владимир Зеленский может спонсировать украинских силовиков