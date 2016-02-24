Новости
ТНТ перестал показывать сатирический сериал «Слуга народа» с Зеленским спустя день в эфире
Теперь посмотреть его можно только онлайн на платформе Premier
Новости
ТНТ перестал показывать сатирический сериал «Слуга народа» с Зеленским спустя день в эфире Теперь посмотреть его можно только онлайн на платформе Premier
Ситуация
Московские поликлиники будут частично оплачивать госпитализацию пациентов
На первом этапе нововведение будет касаться госпитализации «хронических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Ситуация
Московские поликлиники будут частично оплачивать госпитализацию пациентов На первом этапе нововведение будет касаться госпитализации «хронических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Ситуация
Проверить фильм «8 лучших свиданий»
По мнению депутата от КПРФ, на гонорар актёр Владимир Зеленский может спонсировать украинских силовиков
Ситуация