Главный редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев покинет свой пост
Его временно сменит гендиректор издательского дома Владимир Желонкин
Главный редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев покинет свой пост Его временно сменит гендиректор издательского дома Владимир Желонкин
Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин — о закрытии «Коммерсантъ-Lifestyle» (обновлено)
Он заявил, что проект продолжит свою работу
Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин — о закрытии «Коммерсантъ-Lifestyle» (обновлено) Он заявил, что проект продолжит свою работу
«Коммерсантъ» прекратит выпуск еженедельников «Власть» и «Деньги» (обновлено)
Решение пока не принято окончательно
«Коммерсантъ» прекратит выпуск еженедельников «Власть» и «Деньги» (обновлено) Решение пока не принято окончательно
Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» покидает свою должность
Должность генерального директора издательского дома займёт Владимир Желонкин
Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» покидает свою должность Должность генерального директора издательского дома займёт Владимир Желонкин
Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф
Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».