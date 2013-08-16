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Город

«Цукерберг позвонит» отредактировал статью о биткоинах, попавшую в реестр Роскомнадзора

Наримановский районный суд Астраханской области связался с изданием и пояснил, что постановил внести статью в реестр запрещённых сайтов из-за одного предложения

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Город

«Цукерберг позвонит» отредактировал статью о биткоинах, попавшую в реестр Роскомнадзора Наримановский районный суд Астраханской области связался с изданием и пояснил, что постановил внести статью в реестр запрещённых сайтов из-за одного предложения

Ситуация

Издание «Цукерберг позвонит» попало в реестр запрещённых сайтов из-за статьи о биткоинах

Решение о признании статьи информацией, запрещённой к распространению на территории страны, вынес Наримановский суд Астраханской области

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Ситуация

Издание «Цукерберг позвонит» попало в реестр запрещённых сайтов из-за статьи о биткоинах Решение о признании статьи информацией, запрещённой к распространению на территории страны, вынес Наримановский суд Астраханской области

Почему русский интернет такой злой?
Ситуация
Почему русский интернет такой злой?Говорят, что русские в интернете ведут себя грубо, превращают дискуссии в склоки, и порадоваться чужим успехам просто не в состоянии. The Village узнал, насколько стереотип оправдан
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Почему русский интернет такой злой?
Ситуация

Почему русский интернет такой злой? Говорят, что русские в интернете ведут себя грубо, превращают дискуссии в склоки, и порадоваться чужим успехам просто не в состоянии. The Village узнал, насколько стереотип оправдан

Новости

«Цукерберг позвонит» и TJournal объединились в издательский дом «Комитет»

Развитием их медиаплатформы руководит бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Владислав Цыплухин

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Новости

«Цукерберг позвонит» и TJournal объединились в издательский дом «Комитет» Развитием их медиаплатформы руководит бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Владислав Цыплухин

Business Geek: Секреты лайков, цена твита, самые странные патенты и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Секреты лайков, цена твита, самые странные патенты и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Секреты лайков, цена твита, самые странные патенты и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Секреты лайков, цена твита, самые странные патенты и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.