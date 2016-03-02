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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На станции метро «Владыкино» мужчина разбил банку с бромом

На станции метро «Владыкино» мужчина разбил банку с бромом

В ТПУ «Владыкино» построят комплекс с магазинами, рынками и общепитом

В ТПУ «Владыкино» построят комплекс с магазинами, рынками и общепитом

Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды

Очередная потеря для городской архитектуры

Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды

Вестибюли нескольких станций метро закроют на ближайшие выходные

На закрытых станциях будут проводить ремонтные работы

Вестибюли нескольких станций метро закроют на ближайшие выходные

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро будет закрыт 27 и 28 августа

Метрополитен возобновит работу станций для входа и выхода пассажиров 29 августа в 05:30

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро будет закрыт 27 и 28 августа

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 6 августа

Ограничения вводятся в связи с обновлением технологического оборудования

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 6 августа

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии закроют с 5 по 8 марта (обновлено)

Будет закрыт участок от «Савёловской» до «Владыкино»

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии закроют с 5 по 8 марта (обновлено)