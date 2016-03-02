Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды
Очередная потеря для городской архитектуры
Вестибюли нескольких станций метро закроют на ближайшие выходные
На закрытых станциях будут проводить ремонтные работы
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро будет закрыт 27 и 28 августа
Метрополитен возобновит работу станций для входа и выхода пассажиров 29 августа в 05:30
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 6 августа
Ограничения вводятся в связи с обновлением технологического оборудования
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии закроют с 5 по 8 марта (обновлено)
Будет закрыт участок от «Савёловской» до «Владыкино»