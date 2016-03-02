Новости
Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды
Очередная потеря для городской архитектуры
Новости
Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды Очередная потеря для городской архитектуры
Транспорт
Вестибюли нескольких станций метро закроют на ближайшие выходные
На закрытых станциях будут проводить ремонтные работы
Транспорт
Вестибюли нескольких станций метро закроют на ближайшие выходные На закрытых станциях будут проводить ремонтные работы
Транспорт
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро будет закрыт 27 и 28 августа
Метрополитен возобновит работу станций для входа и выхода пассажиров 29 августа в 05:30
Транспорт
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро будет закрыт 27 и 28 августа Метрополитен возобновит работу станций для входа и выхода пассажиров 29 августа в 05:30
Транспорт
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 6 августа
Ограничения вводятся в связи с обновлением технологического оборудования
Транспорт
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 6 августа Ограничения вводятся в связи с обновлением технологического оборудования
Транспорт
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии закроют с 5 по 8 марта (обновлено)
Будет закрыт участок от «Савёловской» до «Владыкино»
Транспорт