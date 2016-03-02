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Новости

Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды

Очередная потеря для городской архитектуры

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Новости

Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды Очередная потеря для городской архитектуры

Транспорт

Вестибюли нескольких станций метро закроют на ближайшие выходные

На закрытых станциях будут проводить ремонтные работы

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Транспорт

Вестибюли нескольких станций метро закроют на ближайшие выходные На закрытых станциях будут проводить ремонтные работы

Транспорт

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро будет закрыт 27 и 28 августа

Метрополитен возобновит работу станций для входа и выхода пассажиров 29 августа в 05:30

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Транспорт

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро будет закрыт 27 и 28 августа Метрополитен возобновит работу станций для входа и выхода пассажиров 29 августа в 05:30

Транспорт

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 6 августа

Ограничения вводятся в связи с обновлением технологического оборудования

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Транспорт

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 6 августа Ограничения вводятся в связи с обновлением технологического оборудования

Транспорт

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии закроют с 5 по 8 марта (обновлено)

Будет закрыт участок от «Савёловской» до «Владыкино»

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Транспорт

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии закроют с 5 по 8 марта (обновлено) Будет закрыт участок от «Савёловской» до «Владыкино»