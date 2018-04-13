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РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов
Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования
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РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования
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Из-за митингов депутаты создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России
Власти обвиняют дипломатов и иностранные СМИ
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Из-за митингов депутаты создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России Власти обвиняют дипломатов и иностранные СМИ
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Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить рекламу несогласованных митингов
Ведомство расценивает это как вмешательство в дела государства
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Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить рекламу несогласованных митингов Ведомство расценивает это как вмешательство в дела государства
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Распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в российские выборы
Поправки могут коснуться стран Европы и в первую очередь Великобритании
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Распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в российские выборы Поправки могут коснуться стран Европы и в первую очередь Великобритании
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Совфед обвинил ряд СМИ во вмешательстве в президентские выборы
Далее их могут внести в список СМИ-иноагентов
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