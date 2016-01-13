Новости
Заменить водительское удостоверение теперь можно в 53 центрах «Мои документы»
К специалистам также можно обратиться в случае утраты, хищения и оформления документов международного образца
Новости
Заменить водительское удостоверение теперь можно в 53 центрах «Мои документы» К специалистам также можно обратиться в случае утраты, хищения и оформления документов международного образца
Ситуация
Сфотографировавшемуся в дуршлаге водителю придётся всегда в нём ездить
В противном случае у водителя-пастафарианца могут отобрать права
Ситуация