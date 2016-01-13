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Новости

Заменить водительское удостоверение теперь можно в 53 центрах «Мои документы»

К специалистам также можно обратиться в случае утраты, хищения и оформления документов международного образца

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Новости

Заменить водительское удостоверение теперь можно в 53 центрах «Мои документы» К специалистам также можно обратиться в случае утраты, хищения и оформления документов международного образца

Ситуация

Сфотографировавшемуся в дуршлаге водителю придётся всегда в нём ездить

В противном случае у водителя-пастафарианца могут отобрать права

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Ситуация

Сфотографировавшемуся в дуршлаге водителю придётся всегда в нём ездить В противном случае у водителя-пастафарианца могут отобрать права