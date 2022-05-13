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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что известно о поджогах военкоматов после начала *****

И что об этом пишут в интернете

Что известно о поджогах военкоматов после начала *****

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13 мая 2022

Сколько российских военкоматов чуть не сожгли с начала событий в Украине

Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат

«Вообще я считала, что меня трудно удивить», — написала Мария Цветкова

Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат

«Рожай мясо»: Акция против службы в армии у петербургского военкомата

Они принесли к зданию свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо

«Рожай мясо»: Акция против службы в армии у петербургского военкомата

Повысить в десять раз штрафы за неявку в военкомат

Предполагается, что повышенные штрафы придется платить даже тем, кто не получил повестку

Повысить в десять раз штрафы за неявку в военкомат

Являться в военкомат без получения повестки

Новые поправки ужесточат правила прибытия в военкомат

Являться в военкомат без получения повестки

В Госдуму внесли законопроект об электронных повестках в военкомат

Неявка в военкомат по такой повестке без уважительных причин будет считаться уклонением от службы

В Госдуму внесли законопроект об электронных повестках в военкомат

Московский военкомат уличили во взяточничестве

Задействованных в коррупционной схеме врачей и воспользовавшихся ею призывников привлекут к ответственности

Московский военкомат уличили во взяточничестве