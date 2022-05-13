Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат
«Вообще я считала, что меня трудно удивить», — написала Мария Цветкова
«Рожай мясо»: Акция против службы в армии у петербургского военкомата
Они принесли к зданию свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо
Повысить в десять раз штрафы за неявку в военкомат
Предполагается, что повышенные штрафы придется платить даже тем, кто не получил повестку
Являться в военкомат без получения повестки
Новые поправки ужесточат правила прибытия в военкомат
В Госдуму внесли законопроект об электронных повестках в военкомат
Неявка в военкомат по такой повестке без уважительных причин будет считаться уклонением от службы
Московский военкомат уличили во взяточничестве
Задействованных в коррупционной схеме врачей и воспользовавшихся ею призывников привлекут к ответственности