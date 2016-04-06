вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат

«Вообще я считала, что меня трудно удивить», — написала Мария Цветкова

0
Новости

Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат «Вообще я считала, что меня трудно удивить», — написала Мария Цветкова

Новости

«Рожай мясо»: Акция против службы в армии у петербургского военкомата

Они принесли к зданию свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо

2
Новости

«Рожай мясо»: Акция против службы в армии у петербургского военкомата Они принесли к зданию свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо

Новости

Повысить в десять раз штрафы за неявку в военкомат

Предполагается, что повышенные штрафы придется платить даже тем, кто не получил повестку

0
Новости

Повысить в десять раз штрафы за неявку в военкомат Предполагается, что повышенные штрафы придется платить даже тем, кто не получил повестку

Новости

Являться в военкомат без получения повестки

Новые поправки ужесточат правила прибытия в военкомат

2
Новости

Являться в военкомат без получения повестки Новые поправки ужесточат правила прибытия в военкомат

Ситуация

В Госдуму внесли законопроект об электронных повестках в военкомат

Неявка в военкомат по такой повестке без уважительных причин будет считаться уклонением от службы

0
Ситуация

В Госдуму внесли законопроект об электронных повестках в военкомат Неявка в военкомат по такой повестке без уважительных причин будет считаться уклонением от службы

Ситуация

Московский военкомат уличили во взяточничестве

Задействованных в коррупционной схеме врачей и воспользовавшихся ею призывников привлекут к ответственности

1
Ситуация

Московский военкомат уличили во взяточничестве Задействованных в коррупционной схеме врачей и воспользовавшихся ею призывников привлекут к ответственности