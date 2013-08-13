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Самые инновационные страны мира Россия заняла 46-е место
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РАО, ВОИС и РСП заподозрили в выводе денег из Мострансбанка
МВД попросили проверить причастность руководителей этих организаций к хищению вкладов
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РАО, ВОИС и РСП заподозрили в выводе денег из Мострансбанка МВД попросили проверить причастность руководителей этих организаций к хищению вкладов
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Защитой авторских прав в России займётся специальная федеральная служба
Её основной задачей станет контроль за деятельностью организаций, распределяющих авторские вознаграждения
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Защитой авторских прав в России займётся специальная федеральная служба Её основной задачей станет контроль за деятельностью организаций, распределяющих авторские вознаграждения
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Владельцы отелей и ресторанов не хотят платить за использование классической музыки
Если предложенные ими поправки в ГК РФ не будут одобрены, они создадут собственный онлайн-сервис для взаимодействия с правообладателями музыки
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Владельцы отелей и ресторанов не хотят платить за использование классической музыки Если предложенные ими поправки в ГК РФ не будут одобрены, они создадут собственный онлайн-сервис для взаимодействия с правообладателями музыки
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У авиакомпании «ЮТэйр» хотят отсудить 150 000 рублей за использование классической музыки
Во время посадки пассажиров звучит музыка, предоставленная московским театром «Геликон-опера»
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