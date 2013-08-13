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Новости

Самые инновационные страны мира

Россия заняла 46-е место

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Новости

Самые инновационные страны мира Россия заняла 46-е место

Новости

РАО, ВОИС и РСП заподозрили в выводе денег из Мострансбанка

МВД попросили проверить причастность руководителей этих организаций к хищению вкладов

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Новости

РАО, ВОИС и РСП заподозрили в выводе денег из Мострансбанка МВД попросили проверить причастность руководителей этих организаций к хищению вкладов

Новости

Защитой авторских прав в России займётся специальная федеральная служба

Её основной задачей станет контроль за деятельностью организаций, распределяющих авторские вознаграждения

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Новости

Защитой авторских прав в России займётся специальная федеральная служба Её основной задачей станет контроль за деятельностью организаций, распределяющих авторские вознаграждения

Новости

Владельцы отелей и ресторанов не хотят платить за использование классической музыки

Если предложенные ими поправки в ГК РФ не будут одобрены, они создадут собственный онлайн-сервис для взаимодействия с правообладателями музыки

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Новости

Владельцы отелей и ресторанов не хотят платить за использование классической музыки Если предложенные ими поправки в ГК РФ не будут одобрены, они создадут собственный онлайн-сервис для взаимодействия с правообладателями музыки

Новости

У авиакомпании «ЮТэйр» хотят отсудить 150 000 рублей за использование классической музыки

Во время посадки пассажиров звучит музыка, предоставленная московским театром «Геликон-опера»

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Новости

У авиакомпании «ЮТэйр» хотят отсудить 150 000 рублей за использование классической музыки Во время посадки пассажиров звучит музыка, предоставленная московским театром «Геликон-опера»