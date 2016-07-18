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Интервью
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
Интервью
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»