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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»