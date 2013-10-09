Студия Зыгаря выпустила документальный проект о весне 1945 года
Зрители от первого лица узнают о конце войны и увидят недоступные архивные записи
Студия Зыгаря выпустила документальный проект о весне 1945 года Зрители от первого лица узнают о конце войны и увидят недоступные архивные записи
Исторический музей отменил дискуссию журнала «Дилетант» из-за номера о пакте Молотова — Риббентропа
Ранее книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать ноябрьский выпуск журнала
Исторический музей отменил дискуссию журнала «Дилетант» из-за номера о пакте Молотова — Риббентропа Ранее книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать ноябрьский выпуск журнала
На северо-западе Москвы нашли артиллерийский снаряд
Зону стройплощадки, где обнаружили находку, оцепили
На северо-западе Москвы нашли артиллерийский снаряд Зону стройплощадки, где обнаружили находку, оцепили
На северо-западе Москвы обнаружили военный снаряд На место происшествия вызвали саперов
«Поезд Победы» в метро Тематические вагоны можно встретить на серой ветке метро
В подмосковной Рузе пройдет военно-историческая реконструкция
Мероприятие состоится около деревни Лызлово, где в 1941 году шли бои с немецкими войсками
В подмосковной Рузе пройдет военно-историческая реконструкция Мероприятие состоится около деревни Лызлово, где в 1941 году шли бои с немецкими войсками
На северо-западе Москвы нашли снаряд времен ВОВ
После этого зона стройплощадки, где обнаружили находку, была оцеплена
На северо-западе Москвы нашли снаряд времен ВОВ После этого зона стройплощадки, где обнаружили находку, была оцеплена
В Измайлове нашли похожий на артиллерийский снаряд времен ВОВ
Объект обнаружили во время строительных работ
В Измайлове нашли похожий на артиллерийский снаряд времен ВОВ Объект обнаружили во время строительных работ
Шесть интервью об отношении общества к своей истории Самые интересные интервью с историками и социологами о том, как наше историческое прошлое влияет на настоящее
День Победы: Архивы, цифры и скандалы Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника
На радио ВДНХ 22 июня прочтут «Детскую книгу войны»
Читать будут Владимир Познер, Денис Мацуев, Иван Ургант и Чулпан Хаматова
На радио ВДНХ 22 июня прочтут «Детскую книгу войны» Читать будут Владимир Познер, Денис Мацуев, Иван Ургант и Чулпан Хаматова
На юго-востоке Москвы нашли авиабомбу
Фугасная авиабомба лежала в земле с Великой Отечественной войны
На юго-востоке Москвы нашли авиабомбу Фугасная авиабомба лежала в земле с Великой Отечественной войны
В Москве 9 Мая проведут акцию «Свет памяти»
Для участия в ней 9 мая на улицах Москвы горожанам будут раздавать специальные браслеты
В Москве 9 Мая проведут акцию «Свет памяти» Для участия в ней 9 мая на улицах Москвы горожанам будут раздавать специальные браслеты
Фасады зданий в Москве украсят граффити с героями фильмов о войнах
Ко Дню Победы появятся граффити с героями фильмов о Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах
Фасады зданий в Москве украсят граффити с героями фильмов о войнах Ко Дню Победы появятся граффити с героями фильмов о Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах
Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов
Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны
Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны
Ветеранам ВОВ покажут «Сталинград» бесплатно
Крупнейшие сети кинотеатров России договорились бесплатно выдавать билеты ветеранам на просмотры «Сталинграда».