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Студия Зыгаря выпустила документальный проект о весне 1945 года

Зрители от первого лица узнают о конце войны и увидят недоступные архивные записи

Студия Зыгаря выпустила документальный проект о весне 1945 года
Зрители от первого лица узнают о конце войны и увидят недоступные архивные записи

Исторический музей отменил дискуссию журнала «Дилетант» из-за номера о пакте Молотова — Риббентропа

Ранее книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать ноябрьский выпуск журнала

Исторический музей отменил дискуссию журнала «Дилетант» из-за номера о пакте Молотова — Риббентропа
Ранее книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать ноябрьский выпуск журнала

Что школьники думают о 9 Мая
Что школьники думают о 9 Мая «Проблема не в празднике, а в человеке»
Что школьники думают о 9 Мая

Что школьники думают о 9 Мая
«Проблема не в празднике, а в человеке»

На северо-западе Москвы нашли артиллерийский снаряд

Зону стройплощадки, где обнаружили находку, оцепили

На северо-западе Москвы нашли артиллерийский снаряд
Зону стройплощадки, где обнаружили находку, оцепили

На северо-западе Москвы обнаружили военный снаряд

На место происшествия вызвали саперов

На северо-западе Москвы обнаружили военный снаряд
На место происшествия вызвали саперов

«Поезд Победы» в метро

Тематические вагоны можно встретить на серой ветке метро

«Поезд Победы» в метро
Тематические вагоны можно встретить на серой ветке метро

В подмосковной Рузе пройдет военно-историческая реконструкция

Мероприятие состоится около деревни Лызлово, где в 1941 году шли бои с немецкими войсками

В подмосковной Рузе пройдет военно-историческая реконструкция
Мероприятие состоится около деревни Лызлово, где в 1941 году шли бои с немецкими войсками

На северо-западе Москвы нашли снаряд времен ВОВ

После этого зона стройплощадки, где обнаружили находку, была оцеплена

На северо-западе Москвы нашли снаряд времен ВОВ
После этого зона стройплощадки, где обнаружили находку, была оцеплена

В Измайлове нашли похожий на артиллерийский снаряд времен ВОВ

Объект обнаружили во время строительных работ

В Измайлове нашли похожий на артиллерийский снаряд времен ВОВ
Объект обнаружили во время строительных работ

Шесть интервью об отношении общества к своей истории
Шесть интервью об отношении общества к своей истории Самые интересные интервью с историками и социологами о том, как наше историческое прошлое влияет на настоящее
Шесть интервью об отношении общества к своей истории

Шесть интервью об отношении общества к своей истории
Самые интересные интервью с историками и социологами о том, как наше историческое прошлое влияет на настоящее

День Победы: Архивы, цифры и скандалы
День Победы: Архивы, цифры и скандалы Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника
День Победы: Архивы, цифры и скандалы

День Победы: Архивы, цифры и скандалы
Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника

На радио ВДНХ 22 июня прочтут «Детскую книгу войны»

Читать будут Владимир Познер, Денис Мацуев, Иван Ургант и Чулпан Хаматова

На радио ВДНХ 22 июня прочтут «Детскую книгу войны»
Читать будут Владимир Познер, Денис Мацуев, Иван Ургант и Чулпан Хаматова

На юго-востоке Москвы нашли авиабомбу

Фугасная авиабомба лежала в земле с Великой Отечественной войны

На юго-востоке Москвы нашли авиабомбу
Фугасная авиабомба лежала в земле с Великой Отечественной войны

В Москве 9 Мая проведут акцию «Свет памяти»

Для участия в ней 9 мая на улицах Москвы горожанам будут раздавать специальные браслеты

В Москве 9 Мая проведут акцию «Свет памяти»
Для участия в ней 9 мая на улицах Москвы горожанам будут раздавать специальные браслеты

Фасады зданий в Москве украсят граффити с героями фильмов о войнах

Ко Дню Победы появятся граффити с героями фильмов о Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах

Фасады зданий в Москве украсят граффити с героями фильмов о войнах
Ко Дню Победы появятся граффити с героями фильмов о Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах

Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов

Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны

Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов
Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны

Ветеранам ВОВ покажут «Сталинград» бесплатно

Крупнейшие сети кинотеатров России договорились бесплатно выдавать билеты ветеранам на просмотры «Сталинграда».

Ветеранам ВОВ покажут «Сталинград» бесплатно
Крупнейшие сети кинотеатров России договорились бесплатно выдавать билеты ветеранам на просмотры «Сталинграда».