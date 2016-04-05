Новости
У Росгвардии появятся собственные научные роты
Комплектовать научные роты планируется как призывниками, так и контрактниками в возрасте 20–27 лет
Новости
У Росгвардии появятся собственные научные роты Комплектовать научные роты планируется как призывниками, так и контрактниками в возрасте 20–27 лет
Ситуация
Нацгвардии разрешат стрелять без предупреждения и проводить задержания
Всего в национальную гвардию войдут 400 тысяч человек
Ситуация
Нацгвардии разрешат стрелять без предупреждения и проводить задержания Всего в национальную гвардию войдут 400 тысяч человек
Ситуация
Путин объявил о создании национальной гвардии (обновлено)
Нацгвардия станет спецподразделением на базе внутренних войск МВД
Ситуация