вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

У Росгвардии появятся собственные научные роты

Комплектовать научные роты планируется как призывниками, так и контрактниками в возрасте 20–27 лет

0
Новости

У Росгвардии появятся собственные научные роты Комплектовать научные роты планируется как призывниками, так и контрактниками в возрасте 20–27 лет

Ситуация

Нацгвардии разрешат стрелять без предупреждения и проводить задержания

Всего в национальную гвардию войдут 400 тысяч человек

0
Ситуация

Нацгвардии разрешат стрелять без предупреждения и проводить задержания Всего в национальную гвардию войдут 400 тысяч человек

Ситуация

Путин объявил о создании национальной гвардии (обновлено)

Нацгвардия станет спецподразделением на базе внутренних войск МВД

2
Ситуация

Путин объявил о создании национальной гвардии (обновлено) Нацгвардия станет спецподразделением на базе внутренних войск МВД