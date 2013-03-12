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Кто, если не Displair: 5 технологий проекции изображения без экрана
Будущее
Кто, если не Displair: 5 технологий проекции изображения без экранаНедавно производитель «воздушных экранов» Displair заявил о закрытии, а потом о перезапуске проекта. H&F выяснил, какие продукты, проецирующие картинки без дисплея, всё же сумели найти потребителя.
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Кто, если не Displair: 5 технологий проекции изображения без экрана
Будущее

Кто, если не Displair: 5 технологий проекции изображения без экрана Недавно производитель «воздушных экранов» Displair заявил о закрытии, а потом о перезапуске проекта. H&F выяснил, какие продукты, проецирующие картинки без дисплея, всё же сумели найти потребителя.

Новости

Российский разработчик безэкранных дисплеев Displair сворачивает свою работу

Компания так и не смогла создать продукт, пригодный для массового производства

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Новости

Российский разработчик безэкранных дисплеев Displair сворачивает свою работу Компания так и не смогла создать продукт, пригодный для массового производства

Новости

Стоимость воздушных экранов Displair составит 400 000 рублей

Устройства поступят в продажу 28 марта

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Новости

Стоимость воздушных экранов Displair составит 400 000 рублей Устройства поступят в продажу 28 марта