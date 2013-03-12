Кто, если не Displair: 5 технологий проекции изображения без экрана Недавно производитель «воздушных экранов» Displair заявил о закрытии, а потом о перезапуске проекта. H&F выяснил, какие продукты, проецирующие картинки без дисплея, всё же сумели найти потребителя.