Будущее
Кто, если не Displair: 5 технологий проекции изображения без экранаНедавно производитель «воздушных экранов» Displair заявил о закрытии, а потом о перезапуске проекта. H&F выяснил, какие продукты, проецирующие картинки без дисплея, всё же сумели найти потребителя.
Будущее
Кто, если не Displair: 5 технологий проекции изображения без экрана Недавно производитель «воздушных экранов» Displair заявил о закрытии, а потом о перезапуске проекта. H&F выяснил, какие продукты, проецирующие картинки без дисплея, всё же сумели найти потребителя.
Новости
Российский разработчик безэкранных дисплеев Displair сворачивает свою работу
Компания так и не смогла создать продукт, пригодный для массового производства
Новости
Российский разработчик безэкранных дисплеев Displair сворачивает свою работу Компания так и не смогла создать продукт, пригодный для массового производства
Новости
Стоимость воздушных экранов Displair составит 400 000 рублей
Устройства поступят в продажу 28 марта
Новости