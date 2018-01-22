Строительство новой полосы в Домодедове может занять еще четыре года
Минтранс просит выделить еще 13 миллиардов на проблемный объект
Строительство новой полосы в Домодедове может занять еще четыре года Минтранс просит выделить еще 13 миллиардов на проблемный объект
Возле Домодедова экстренно сел Superjet. На неработающую полосу Никто не пострадал
В Шереметьеве открыли третью ВПП (обновлено) Ее сдачу просрочили больше чем на год
Жуковский закупит зеркальные шары для отпугивания птиц (обновлено)
На ВПП поставят дополнительные биоакустические установки и пушки
Жуковский закупит зеркальные шары для отпугивания птиц (обновлено) На ВПП поставят дополнительные биоакустические установки и пушки
Росавиация просрочила реконструкцию Домодедова. Пропускная способность аэропорта снизилась на треть
Ведомство привлекало к строительству подрядчика, который стал банкротом
Росавиация просрочила реконструкцию Домодедова. Пропускная способность аэропорта снизилась на треть Ведомство привлекало к строительству подрядчика, который стал банкротом
«Аэрофлот» отменяет рейсы из-за самолета, выкатившегося за пределы взлетной полосы
Изменения расписания коснулись более 40 рейсов
«Аэрофлот» отменяет рейсы из-за самолета, выкатившегося за пределы взлетной полосы Изменения расписания коснулись более 40 рейсов
В Шереметьеве самолет выкатился за пределы взлетной полосы (обновлено)
Среди 40 находившихся на борту человек пострадавших нет
В Шереметьеве самолет выкатился за пределы взлетной полосы (обновлено) Среди 40 находившихся на борту человек пострадавших нет
Открытие третьей полосы в Шереметьеве снова отложили
В апреле глава Росавиации утверждал, что полоса будет построена до конца года