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Новости

Строительство новой полосы в Домодедове может занять еще четыре года

Минтранс просит выделить еще 13 миллиардов на проблемный объект

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Новости

Строительство новой полосы в Домодедове может занять еще четыре года Минтранс просит выделить еще 13 миллиардов на проблемный объект

Новости

Возле Домодедова экстренно сел Superjet. На неработающую полосу

Никто не пострадал

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Новости

Возле Домодедова экстренно сел Superjet. На неработающую полосу Никто не пострадал

Новости

В Шереметьеве открыли третью ВПП (обновлено)

Ее сдачу просрочили больше чем на год

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Новости

В Шереметьеве открыли третью ВПП (обновлено) Ее сдачу просрочили больше чем на год

Новости

Жуковский закупит зеркальные шары для отпугивания птиц (обновлено)

На ВПП поставят дополнительные биоакустические установки и пушки

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Новости

Жуковский закупит зеркальные шары для отпугивания птиц (обновлено) На ВПП поставят дополнительные биоакустические установки и пушки

Новости

Росавиация просрочила реконструкцию Домодедова. Пропускная способность аэропорта снизилась на треть

Ведомство привлекало к строительству подрядчика, который стал банкротом

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Новости

Росавиация просрочила реконструкцию Домодедова. Пропускная способность аэропорта снизилась на треть Ведомство привлекало к строительству подрядчика, который стал банкротом

Новости

«Аэрофлот» отменяет рейсы из-за самолета, выкатившегося за пределы взлетной полосы

Изменения расписания коснулись более 40 рейсов

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Новости

«Аэрофлот» отменяет рейсы из-за самолета, выкатившегося за пределы взлетной полосы Изменения расписания коснулись более 40 рейсов

Новости

В Шереметьеве самолет выкатился за пределы взлетной полосы (обновлено)

Среди 40 находившихся на борту человек пострадавших нет

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В Шереметьеве самолет выкатился за пределы взлетной полосы (обновлено) Среди 40 находившихся на борту человек пострадавших нет

Новости

Открытие третьей полосы в Шереметьеве снова отложили

В апреле глава Росавиации утверждал, что полоса будет построена до конца года

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Открытие третьей полосы в Шереметьеве снова отложили В апреле глава Росавиации утверждал, что полоса будет построена до конца года

Новости

В Домодедове планируют построить еще шесть взлетных полос

Две полосы могут появиться до 2037 года

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Новости

В Домодедове планируют построить еще шесть взлетных полос Две полосы могут появиться до 2037 года