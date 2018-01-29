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Новости

Гематолога Елену Мисюрину освободили из СИЗО под подписку о невыезде

На заседании суда за нее поручился глава НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль

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Новости

Гематолога Елену Мисюрину освободили из СИЗО под подписку о невыезде На заседании суда за нее поручился глава НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль

Медицинский юрист — о халатности врачей и деле Мисюриной
Интервью
Медицинский юрист — о халатности врачей и деле МисюринойЧто такое врачебная ошибка и за что доктор в России может попасть в тюрьму
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Медицинский юрист — о халатности врачей и деле Мисюриной
Интервью

Медицинский юрист — о халатности врачей и деле Мисюриной Что такое врачебная ошибка и за что доктор в России может попасть в тюрьму

Новости

СКР назвал неэтичной критику приговора гематологу Елене Мисюриной

По мнению ведомства, заступники Мисюриной подрывают доверие россиян к медицинской системе

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Новости

СКР назвал неэтичной критику приговора гематологу Елене Мисюриной По мнению ведомства, заступники Мисюриной подрывают доверие россиян к медицинской системе

Новости

В мэрии вступились за осужденную на два года врача Елену Мисюрину

Департамент здравоохранения рассчитывает на пересмотр приговора

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Новости

В мэрии вступились за осужденную на два года врача Елену Мисюрину Департамент здравоохранения рассчитывает на пересмотр приговора