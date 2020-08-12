Отменить врачебную тайну и тайну переписки для проведения экспериментов
Сейчас законопроект проходит согласование
Отменить врачебную тайну для подростков
По мнению авторов инициативы, дети не склонны сообщать родителям о проблемах переходного периода
Правительство отказалось дать Росгвардии доступ к врачебной тайне для проверки справок на оружие
В кабинете министров решили, что расширение полномочий силовых ведомств «будет затрагивать интересы широкого круга лиц»
Предоставить страховым компаниям доступ к врачебной тайне
Эксперты считают, что такая мера поможет снизить тарифы на страховые услуги
Страховщикам хотят предоставить доступ к врачебной тайне
Предполагается, что это существенно упростит принятие решений о выплатах