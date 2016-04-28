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Врачебную тайну в отношении подростков отменили. Чем это опасно?
Врачебную тайну в отношении подростков отменили. Чем это опасно? Мнения психологов и юристов
Врачебную тайну в отношении подростков отменили. Чем это опасно?

Врачебную тайну в отношении подростков отменили. Чем это опасно?
Мнения психологов и юристов

Отменить врачебную тайну и тайну переписки для проведения экспериментов

Сейчас законопроект проходит согласование

Отменить врачебную тайну и тайну переписки для проведения экспериментов
Сейчас законопроект проходит согласование

Отменить врачебную тайну для подростков

По мнению авторов инициативы, дети не склонны сообщать родителям о проблемах переходного периода

Отменить врачебную тайну для подростков
По мнению авторов инициативы, дети не склонны сообщать родителям о проблемах переходного периода

Предоставить страховым компаниям доступ к врачебной тайне

Эксперты считают, что такая мера поможет снизить тарифы на страховые услуги

Предоставить страховым компаниям доступ к врачебной тайне
Эксперты считают, что такая мера поможет снизить тарифы на страховые услуги

Страховщикам хотят предоставить доступ к врачебной тайне

Предполагается, что это существенно упростит принятие решений о выплатах

Страховщикам хотят предоставить доступ к врачебной тайне
Предполагается, что это существенно упростит принятие решений о выплатах