Отменить врачебную тайну и тайну переписки для проведения экспериментов
Сейчас законопроект проходит согласование
Отменить врачебную тайну и тайну переписки для проведения экспериментов Сейчас законопроект проходит согласование
Отменить врачебную тайну для подростков
По мнению авторов инициативы, дети не склонны сообщать родителям о проблемах переходного периода
Отменить врачебную тайну для подростков По мнению авторов инициативы, дети не склонны сообщать родителям о проблемах переходного периода
Предоставить страховым компаниям доступ к врачебной тайне
Эксперты считают, что такая мера поможет снизить тарифы на страховые услуги