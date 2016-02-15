«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми» Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России