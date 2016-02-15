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Планы на сезон
17 концертов весны
Майкл Джира, Элтон Джон и Oxxxymiron: The Village — о важных музыкальных событиях зимы
Планы на сезон
17 концертов весны
Майкл Джира, Элтон Джон и Oxxxymiron: The Village — о важных музыкальных событиях зимы
Индустрия
«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»
Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России
Индустрия
«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»
Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России