Светлана Цуканова — о жизни с ВИЧ и воспитании дочек «Я отстаивала свое право быть мамой»
Раз в полгода сдавать тест на ВИЧ И заботиться о своем здоровье и здоровье своего партнера
Раз в полгода сдавать тест на ВИЧ И заботиться о своем здоровье и здоровье своего партнера
Как заниматься сексом с человеком, у которого ВИЧ Рассказываем, как не заразиться и в каких случаях можно обойтись без презерватива
Как заниматься сексом с человеком, у которого ВИЧ Рассказываем, как не заразиться и в каких случаях можно обойтись без презерватива
«У нас есть сотни заявлений, что люди с ВИЧ не получают лекарств» Активист «Пациентского контроля» — о том, что не так с лечением ВИЧ в России и почему люди до сих пор умирают от СПИДа
«У нас есть сотни заявлений, что люди с ВИЧ не получают лекарств» Активист «Пациентского контроля» — о том, что не так с лечением ВИЧ в России и почему люди до сих пор умирают от СПИДа
Фасады зданий на Новом Арбате в день борьбы со СПИДом украсят красными лентами
Всемирный день борьбы со СПИДом пройдет 1 декабря
Фасады зданий в Москве подсветят красным в День борьбы со СПИДом
Помимо этого, на медиафасадах на Новом Арбате появится красная ленточка