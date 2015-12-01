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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Светлана Цуканова — о жизни с ВИЧ и воспитании дочек

Светлана Цуканова — о жизни с ВИЧ и воспитании дочек«Я отстаивала свое право быть мамой»

Светлана Цуканова — о жизни с ВИЧ и воспитании дочек

Светлана Цуканова — о жизни с ВИЧ и воспитании дочек
«Я отстаивала свое право быть мамой»

Раз в полгода сдавать тест на ВИЧ
Раз в полгода сдавать тест на ВИЧ И заботиться о своем здоровье и здоровье своего партнера
Раз в полгода сдавать тест на ВИЧ

Раз в полгода сдавать тест на ВИЧ
И заботиться о своем здоровье и здоровье своего партнера

Как заниматься сексом с человеком, у которого ВИЧ
Как заниматься сексом с человеком, у которого ВИЧ Рассказываем, как не заразиться и в каких случаях можно обойтись без презерватива
Как заниматься сексом с человеком, у которого ВИЧ

Как заниматься сексом с человеком, у которого ВИЧ
Рассказываем, как не заразиться и в каких случаях можно обойтись без презерватива

Москвичи смогут бесплатно провериться на ВИЧ

Акция приурочена ко Дню борьбы со СПИДом

Москвичи смогут бесплатно провериться на ВИЧ

«У нас есть сотни заявлений, что люди с ВИЧ не получают лекарств»
«У нас есть сотни заявлений, что люди с ВИЧ не получают лекарств» Активист «Пациентского контроля» — о том, что не так с лечением ВИЧ в России и почему люди до сих пор умирают от СПИДа
«У нас есть сотни заявлений, что люди с ВИЧ не получают лекарств»

«У нас есть сотни заявлений, что люди с ВИЧ не получают лекарств»
Активист «Пациентского контроля» — о том, что не так с лечением ВИЧ в России и почему люди до сих пор умирают от СПИДа

Фасады зданий на Новом Арбате в день борьбы со СПИДом украсят красными лентами

Всемирный день борьбы со СПИДом пройдет 1 декабря

Фасады зданий на Новом Арбате в день борьбы со СПИДом украсят красными лентами

Фасады зданий в Москве подсветят красным в День борьбы со СПИДом

Помимо этого, на медиафасадах на Новом Арбате появится красная ленточка

Фасады зданий в Москве подсветят красным в День борьбы со СПИДом