12 марта 2021
Художница Катрин Ненашева проведет встречу для мужчин, где они смогут поделиться своими переживаниями
В ЦУМе пройдет встреча с американским дизайнером Хероном Престоном
Его вещи можно узнать по надписи «стиль»
Программист с ДЦП Иван Бакаидов проведет встречу в пространстве Nol
Он расскажет, как за ним гнались военные и что он думает о сексе с волонтерами
Пользователи соцсетей — о «странной» совместной фотографии Собянина и Голиковой
Кадр сравнили с мемами и сценами из популярных фильмов
Владимир Путин — о блогерах, разрушающих стереотипы о России
Президент похвалил «народных журналистов»
LinkedIn попросила Роскомнадзор о встрече
Представители LinkedIn попросили Роскомнадзор о встрече
«Википедия» заблокировала редактора за встречу с Роскомнадзором
Редактор организовал переговоры с Роскомнадзором, не пригласив на них представителей «Викимедиа РУ»