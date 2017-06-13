Центр Гиляровского откроет выставку о советских рабочих в Третьем рейхе
На экспозиции представят фотографии, письма и фрагменты воспоминаний бывших остарбайтеров
Минкультуры опровергло запрет на прокат фильма «Похищенные сокровища Европы»
Задержка с выдачей прокатного удостоверения была связана с экспертизой из-за фашисткой символики в картине
Праздновать День Победы во Второй мировой войне
Эта инициатива должна восстановить историческую справедливость
В Кузьминках нашли снаряды времен Второй мировой войны
Найденные снаряды могут быть авиационными