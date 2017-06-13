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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что школьники думают о 9 Мая
Что школьники думают о 9 Мая «Проблема не в празднике, а в человеке»
Что школьники думают о 9 Мая

Что школьники думают о 9 Мая
«Проблема не в празднике, а в человеке»

Центр Гиляровского откроет выставку о советских рабочих в Третьем рейхе

На экспозиции представят фотографии, письма и фрагменты воспоминаний бывших остарбайтеров

Центр Гиляровского откроет выставку о советских рабочих в Третьем рейхе

Минкультуры опровергло запрет на прокат фильма «Похищенные сокровища Европы»

Задержка с выдачей прокатного удостоверения была связана с экспертизой из-за фашисткой символики в картине

Минкультуры опровергло запрет на прокат фильма «Похищенные сокровища Европы»

Праздновать День Победы во Второй мировой войне

Эта инициатива должна восстановить историческую справедливость

Праздновать День Победы во Второй мировой войне

В Кузьминках нашли снаряды времен Второй мировой войны

Найденные снаряды могут быть авиационными

В Кузьминках нашли снаряды времен Второй мировой войны