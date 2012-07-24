Вторая Poloвинка: Владимир и Ольга Дегтяревы Ольга и Владимир — о местах, где хорошо гулять с детьми, заниматься спортом, читать книжки и есть вкусные сэндвичи.
Вторая Poloвинка: Владимир и Ольга Дегтяревы Ольга и Владимир — о местах, где хорошо гулять с детьми, заниматься спортом, читать книжки и есть вкусные сэндвичи.
Вторая Poloвинка: Антон и Ксения Шнайдер Ксения и Антон — о безлюдной крепости в центре города, закатах над Киевским морем и стильных очках.
Вторая Poloвинка: Антон и Ксения Шнайдер Ксения и Антон — о безлюдной крепости в центре города, закатах над Киевским морем и стильных очках.
Вторая Poloвинка: Слава и Лена Балбек Лена и Слава — о вкусных пирогах, заведениях с отличным интерьером и увлечении вейксёрфингом.
Вторая Poloвинка: Слава и Лена Балбек Лена и Слава — о вкусных пирогах, заведениях с отличным интерьером и увлечении вейксёрфингом.
Вторая Poloвинка: Евгений Филатов и Ната Томата Ната и Евгений — о прекрасной обзорной площадке, любимом Подоле и прогулках с собакой.
Вторая Poloвинка: Евгений Филатов и Ната Томата Ната и Евгений — о прекрасной обзорной площадке, любимом Подоле и прогулках с собакой.
Вторая Poloвинка: Влад Фисун и Дарина Шуляк Дарина и Влад о пластинках, отдыхе у воды и любимых местах в Киеве.
Вторая Poloвинка: Влад Фисун и Дарина Шуляк Дарина и Влад о пластинках, отдыхе у воды и любимых местах в Киеве.
Вторая Poloвинка: Йен Левин и Соня Плакидюк Соня и Йен — о самых вкусных киевских булках, хороших обувных магазинах и любимых местах в городе.
Вторая Poloвинка: Йен Левин и Соня Плакидюк Соня и Йен — о самых вкусных киевских булках, хороших обувных магазинах и любимых местах в городе.
Вторая Poloвинка: Кирилл Чичкан и Юля Письменная Кирилл и Юля о киевских пингвинах, шикарных шоколадных десертах и любимых местах в городе.