Hopes & Fears
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет
Hopes & Fears
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет
Новости
Сооснователи «ВКонтакте» вложились в «Островок» Объём инвестиций составил $12 млн
Новости
Продажу 48% акций «ВКонтакте» фонду UCP курировал Игорь Сечин
H&F удалось узнать подробности сделки
Новости
Продажу 48% акций «ВКонтакте» фонду UCP курировал Игорь Сечин H&F удалось узнать подробности сделки
Истории
Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контрольГлавный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов расследовал историю покупки фондом UCP почти половины соцсети «ВКонтакте». Сделка оказалась частью политической игры.
Истории
Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль Главный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов расследовал историю покупки фондом UCP почти половины соцсети «ВКонтакте». Сделка оказалась частью политической игры.
Новости
Следственный комитет обыскивает офис «ВКонтакте» в Петербурге
Разработчики рассредоточились по городу
Новости