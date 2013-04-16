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Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014
Hopes & Fears
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет
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Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014
Hopes & Fears

Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет

Новости

Сооснователи «ВКонтакте» вложились в «Островок»

Объём инвестиций составил $12 млн

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Новости

Сооснователи «ВКонтакте» вложились в «Островок» Объём инвестиций составил $12 млн

Новости

Продажу 48% акций «ВКонтакте» фонду UCP курировал Игорь Сечин

H&F удалось узнать подробности сделки

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Новости

Продажу 48% акций «ВКонтакте» фонду UCP курировал Игорь Сечин H&F удалось узнать подробности сделки

Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль
Истории
Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контрольГлавный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов расследовал историю покупки фондом UCP почти половины соцсети «ВКонтакте». Сделка оказалась частью политической игры.
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Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль
Истории

Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль Главный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов расследовал историю покупки фондом UCP почти половины соцсети «ВКонтакте». Сделка оказалась частью политической игры.

Новости

Следственный комитет обыскивает офис «ВКонтакте» в Петербурге

Разработчики рассредоточились по городу

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Следственный комитет обыскивает офис «ВКонтакте» в Петербурге
Новости

Следственный комитет обыскивает офис «ВКонтакте» в Петербурге Разработчики рассредоточились по городу