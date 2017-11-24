Депутат приехал из Франции и продолжил ходить в Госдуму. Теперь его и коллег отправили на карантин
Сергей Катасонов успел побывать на заседании, где Путин согласился обнулиться
Депутат приехал из Франции и продолжил ходить в Госдуму. Теперь его и коллег отправили на карантин Сергей Катасонов успел побывать на заседании, где Путин согласился обнулиться
Вячеслав Володин — о Путине, который не падает в цене, но нуждается в защите
От чего нужно защитить президента — непонятно
Вячеслав Володин — о Путине, который не падает в цене, но нуждается в защите От чего нужно защитить президента — непонятно
Госдума исключила приборы с GPS и камерами из списка шпионской техники
Если такие устройства не модифицировали, чтобы незаконно собирать данные
Госдума исключила приборы с GPS и камерами из списка шпионской техники Если такие устройства не модифицировали, чтобы незаконно собирать данные
Компенсировать семьям ипотеку за рождение третьего ребенка
Власти планируют выплачивать многодетным по 450 тысяч рублей для погашения долга
Компенсировать семьям ипотеку за рождение третьего ребенка Власти планируют выплачивать многодетным по 450 тысяч рублей для погашения долга
Голосование Володина за законопроект об изоляции Рунета нарушило регламент Госдумы
Во время заседания спикер был в 800 километрах от Москвы, хотя ранее сам настаивал на запрете голосовать за других
Голосование Володина за законопроект об изоляции Рунета нарушило регламент Госдумы Во время заседания спикер был в 800 километрах от Москвы, хотя ранее сам настаивал на запрете голосовать за других
Закон о цифровых правах приняли в окончательном чтении
Поправки решают вопрос легализации сбора и обработки больших данных
Закон о цифровых правах приняли в окончательном чтении Поправки решают вопрос легализации сбора и обработки больших данных
Расследовать каждый случай публикации фейковых новостей в СМИ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить сайт Ura.ru
Расследовать каждый случай публикации фейковых новостей в СМИ Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить сайт Ura.ru
Тестировать чиновников на эмпатию при приеме на работу
Госслужащие должны любить людей, считает Вячеслав Володин
Тестировать чиновников на эмпатию при приеме на работу Госслужащие должны любить людей, считает Вячеслав Володин
Володин ответил на расследование ФБК о квартире его матери за 230 миллионов рублей
По словам спикера Госдумы, Лидия Барабанова приобрела недвижимость площадью почти 400 квадратных метров на свои деньги
Володин ответил на расследование ФБК о квартире его матери за 230 миллионов рублей По словам спикера Госдумы, Лидия Барабанова приобрела недвижимость площадью почти 400 квадратных метров на свои деньги
Вячеслав Володин — о расследовании ФБК
Спикере Госдумы заявил о праве не комментировать личную жизнь
Вячеслав Володин — о расследовании ФБК Спикере Госдумы заявил о праве не комментировать личную жизнь
ФБК — об элитной квартире матери Володина за 230 миллионов рублей
По данным фонда, 82-летняя Лидия Барабанова является успешным бизнесменом и владеет квартирой площадью почти 400 метров
ФБК — об элитной квартире матери Володина за 230 миллионов рублей По данным фонда, 82-летняя Лидия Барабанова является успешным бизнесменом и владеет квартирой площадью почти 400 метров
«А спортивная площадка для кого?»: Вячеслав Володин — о риске не дожить до пенсии
Спикер Госдумы выразил сомнения в дальнейшем существовании государственных пенсий
«А спортивная площадка для кого?»: Вячеслав Володин — о риске не дожить до пенсии Спикер Госдумы выразил сомнения в дальнейшем существовании государственных пенсий
Леонид Слуцкий станет консультантом по вопросу оскорблений властей в СМИ
Владимир Жириновский обвинил журналистов «Эха Москвы» в выступлениях «оскорбительного и клеветнического характера»
Леонид Слуцкий станет консультантом по вопросу оскорблений властей в СМИ Владимир Жириновский обвинил журналистов «Эха Москвы» в выступлениях «оскорбительного и клеветнического характера»
Вячеслав Володин — о полезных для стройки знаниях Мутко
Спикер Госдумы похвалил возможного вице-премьера за отсутствие увлечения иностранными языками
Вячеслав Володин — о полезных для стройки знаниях Мутко Спикер Госдумы похвалил возможного вице-премьера за отсутствие увлечения иностранными языками
Сайт о домогательствах депутата Слуцкого
На ресурсе опубликованы обращения в прокуратуру и Госдуму, а также цитаты парламентариев о харассменте
Сайт о домогательствах депутата Слуцкого На ресурсе опубликованы обращения в прокуратуру и Госдуму, а также цитаты парламентариев о харассменте
В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике
Документ закрепляет в законодательстве понятие «цифровые деньги»
В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике Документ закрепляет в законодательстве понятие «цифровые деньги»
Госдума лишила аккредитации бойкотирующие ее СМИ
В нижней палате парламента уже появился стоп-лист журналистов
Госдума лишила аккредитации бойкотирующие ее СМИ В нижней палате парламента уже появился стоп-лист журналистов
Комиссия Госдумы по этике рассмотрит жалобу журналистки «Дождя» в адрес Слуцкого
Контролировать ситуацию пообещал спикер Госдумы
Комиссия Госдумы по этике рассмотрит жалобу журналистки «Дождя» в адрес Слуцкого Контролировать ситуацию пообещал спикер Госдумы
Володин впервые прокомментировал скандал о домогательствах в Госдуме
Спикер нижней палаты парламента увидел в обвинениях «информационные тренды»