Фонд предполагаемой дочери Путина заработал полмиллиарда рублей
Это рекордный показатель для организации
Wildberries обошел «Спортмастер» по размеру выручки на fashion-рынке
Онлайн-магазин впервые стал лидером этого сегмента
На какую сумму девелоперы продали квартиры в Москве за год
Также эксперты составили рейтинг компаний с самыми большими объемами выручки
Большая часть выручки крупнейших компаний находится в Москве
Зарегистрированы крупнейшие отечественные организации также в столице
На сколько выросли доходы российских топ-менеджеров в кризис
Суммарно топ-менеджеры заработали в прошлом году 63,8 миллиарда рублей