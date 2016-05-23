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Фонд предполагаемой дочери Путина заработал полмиллиарда рублей

Это рекордный показатель для организации

Фонд предполагаемой дочери Путина заработал полмиллиарда рублей
Это рекордный показатель для организации

Лучшие новые бренды России

Чаще всего в списке встречаются производители молока

Лучшие новые бренды России
Чаще всего в списке встречаются производители молока

Wildberries обошел «Спортмастер» по размеру выручки на fashion-рынке

Онлайн-магазин впервые стал лидером этого сегмента

Wildberries обошел «Спортмастер» по размеру выручки на fashion-рынке
Онлайн-магазин впервые стал лидером этого сегмента

На какую сумму девелоперы продали квартиры в Москве за год

Также эксперты составили рейтинг компаний с самыми большими объемами выручки

На какую сумму девелоперы продали квартиры в Москве за год
Также эксперты составили рейтинг компаний с самыми большими объемами выручки

Большая часть выручки крупнейших компаний находится в Москве

Зарегистрированы крупнейшие отечественные организации также в столице

Большая часть выручки крупнейших компаний находится в Москве
Зарегистрированы крупнейшие отечественные организации также в столице

На сколько выросли доходы российских топ-менеджеров в кризис

Суммарно топ-менеджеры заработали в прошлом году 63,8 миллиарда рублей

На сколько выросли доходы российских топ-менеджеров в кризис
Суммарно топ-менеджеры заработали в прошлом году 63,8 миллиарда рублей