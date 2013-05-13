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Новости

В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear

Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении

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Новости

В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении

Новости

В Москве откроется проект художницы Лизы Смирновой «ВыШтавка»

Во всех своих произведениях Смирнова использует нитки и пяльцы

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Новости

В Москве откроется проект художницы Лизы Смирновой «ВыШтавка» Во всех своих произведениях Смирнова использует нитки и пяльцы

Стежок за стежком: Как Людмила Алексапольская превратила хобби в семейный бизнес
Сделал сам
Стежок за стежком: Как Людмила Алексапольская превратила хобби в семейный бизнесЛюбовь к вышивке и поддержка родных помогла инженеру из Петербурга создать крупнейший в городе цех, в котором вышивают логотипы для униформы сетевых ритейлеров и охранных агентств.
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Стежок за стежком: Как Людмила Алексапольская превратила хобби в семейный бизнес
Сделал сам

Стежок за стежком: Как Людмила Алексапольская превратила хобби в семейный бизнес Любовь к вышивке и поддержка родных помогла инженеру из Петербурга создать крупнейший в городе цех, в котором вышивают логотипы для униформы сетевых ритейлеров и охранных агентств.