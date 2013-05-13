Стежок за стежком: Как Людмила Алексапольская превратила хобби в семейный бизнес Любовь к вышивке и поддержка родных помогла инженеру из Петербурга создать крупнейший в городе цех, в котором вышивают логотипы для униформы сетевых ритейлеров и охранных агентств.