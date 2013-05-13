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В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear
Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении
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В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении
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В Москве откроется проект художницы Лизы Смирновой «ВыШтавка»
Во всех своих произведениях Смирнова использует нитки и пяльцы
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В Москве откроется проект художницы Лизы Смирновой «ВыШтавка» Во всех своих произведениях Смирнова использует нитки и пяльцы
Сделал сам
Стежок за стежком: Как Людмила Алексапольская превратила хобби в семейный бизнесЛюбовь к вышивке и поддержка родных помогла инженеру из Петербурга создать крупнейший в городе цех, в котором вышивают логотипы для униформы сетевых ритейлеров и охранных агентств.
Сделал сам