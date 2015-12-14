Призыв бойкотировать сервис Aviasales из-за высказываний его основателя в интернете
Скандал разгорелся после сексистских оскорблений от основателя компании Константина Калинова
Прокуратура не нашла экстремизма в высказываниях Кадырова
Кадыров назвал оппозиционеров врагами народа и попросил судить их «по всей строгости»
Сколько человек пришло на митинг в поддержку Кадырова
Ранее в интернете появился документ с требованием обеспечить явку на митинг в поддержку главы Чечни
ВГТРК запретил последнюю серию блога Михалкова «по этическим соображениям»
Последний выпуск программы «Бесогон ТВ» не вышел в эфир