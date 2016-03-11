Новости
В Москве бесплатно покажут экранизации произведений Тургенева
Кинопоказы дополнят лекциями, перформансами и театральными постановками
Новости
В Москве бесплатно покажут экранизации произведений Тургенева Кинопоказы дополнят лекциями, перформансами и театральными постановками
Город
СМИ сообщили о запрете увольнять директоров московских музеев
В департаменте культуры Москвы пока не комментировали данную информацию
Город
СМИ сообщили о запрете увольнять директоров московских музеев В департаменте культуры Москвы пока не комментировали данную информацию
Ситуация
Гендиректор Музея Москвы Сапрыкина возглавит Московский центр музейного развития
В «Московский центр музейного развития» теперь войдут «Выставочные залы Москвы»
Ситуация