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Новости

В Москве бесплатно покажут экранизации произведений Тургенева

Кинопоказы дополнят лекциями, перформансами и театральными постановками

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Новости

В Москве бесплатно покажут экранизации произведений Тургенева Кинопоказы дополнят лекциями, перформансами и театральными постановками

Город

СМИ сообщили о запрете увольнять директоров московских музеев

В департаменте культуры Москвы пока не комментировали данную информацию

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Город

СМИ сообщили о запрете увольнять директоров московских музеев В департаменте культуры Москвы пока не комментировали данную информацию

Ситуация

Гендиректор Музея Москвы Сапрыкина возглавит Московский центр музейного развития

В «Московский центр музейного развития» теперь войдут «Выставочные залы Москвы»

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Ситуация

Гендиректор Музея Москвы Сапрыкина возглавит Московский центр музейного развития В «Московский центр музейного развития» теперь войдут «Выставочные залы Москвы»