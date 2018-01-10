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Новости

В «Сокольниках» пройдут мастер-классы по стрельбе

Выставка «Выстрел» будет работать 11 и 12 февраля

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Новости

В «Сокольниках» пройдут мастер-классы по стрельбе Выставка «Выстрел» будет работать 11 и 12 февраля