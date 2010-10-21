Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome
Программа вдохновлена британским музыкантом Muslimgauze и ближневосточной электроникой
Комик Александр Долгополов покинул Россию. Его подозревают в оскорблении чувств верующих (обновлено)
Из-за концерта с упоминанием Путина
От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей Никто не расскажет о своём бизнесе так, как его основатель. H&F выбрал главные лекции Цукерберга, Тиля, Маска, Кума, Левчина и других людей, которые зажгли IT-рынок.
От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей Никто не расскажет о своём бизнесе так, как его основатель. H&F выбрал главные лекции Цукерберга, Тиля, Маска, Кума, Левчина и других людей, которые зажгли IT-рынок.
Поговори с ними: 7 правил хорошего выступления Преодолеть страх выступления перед инвесторами, партнёрами или сотрудниками бывает нелегко. H&F выбрал несколько советов от опытного оратора Джеймса Алтушера.
Поговори с ними: 7 правил хорошего выступления Преодолеть страх выступления перед инвесторами, партнёрами или сотрудниками бывает нелегко. H&F выбрал несколько советов от опытного оратора Джеймса Алтушера.
Собянин стал мэром Москвы The Village прослушал выступление Собянина в Мосгордуме и выделил 13 тезисов, касающихся его будущей политики на посту мэра Москвы