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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome

Программа вдохновлена британским музыкантом Muslimgauze и ближневосточной электроникой

Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome

Комик Александр Долгополов покинул Россию. Его подозревают в оскорблении чувств верующих (обновлено)

Из-за концерта с упоминанием Путина

Комик Александр Долгополов покинул Россию. Его подозревают в оскорблении чувств верующих (обновлено)

На «Чеховской» покажут спектакль «Евгений Онегин»

Его представит Театр на Таганке

На «Чеховской» покажут спектакль «Евгений Онегин»

Muse выступит в Москве 21 июня

Концерт состоится в спорткомплексе «Олимпийский»

Muse выступит в Москве 21 июня

От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей
От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей Никто не расскажет о своём бизнесе так, как его основатель. H&F выбрал главные лекции Цукерберга, Тиля, Маска, Кума, Левчина и других людей, которые зажгли IT-рынок.
От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей

От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей
Никто не расскажет о своём бизнесе так, как его основатель. H&F выбрал главные лекции Цукерберга, Тиля, Маска, Кума, Левчина и других людей, которые зажгли IT-рынок.

Поговори с ними: 7 правил хорошего выступления
Поговори с ними: 7 правил хорошего выступления Преодолеть страх выступления перед инвесторами, партнёрами или сотрудниками бывает нелегко. H&F выбрал несколько советов от опытного оратора Джеймса Алтушера.
Поговори с ними: 7 правил хорошего выступления

Поговори с ними: 7 правил хорошего выступления
Преодолеть страх выступления перед инвесторами, партнёрами или сотрудниками бывает нелегко. H&F выбрал несколько советов от опытного оратора Джеймса Алтушера.

Собянин стал мэром Москвы The Village прослушал выступление Собянина в Мосгордуме и выделил 13 тезисов, касающихся его будущей политики на посту мэра Москвы

Собянин стал мэром Москвы