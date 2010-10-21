От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей Никто не расскажет о своём бизнесе так, как его основатель. H&F выбрал главные лекции Цукерберга, Тиля, Маска, Кума, Левчина и других людей, которые зажгли IT-рынок.