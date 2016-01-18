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Люди, пережившие теракты
Люди в городе
Люди, пережившие терактыThe Village записал истории москвичей, переживших захват «Норд-Оста», теракты на Каширке, «Парке культуры» и в аэропорту Домодедово
Люди, пережившие теракты
Люди в городе

Люди, пережившие теракты The Village записал истории москвичей, переживших захват «Норд-Оста», теракты на Каширке, «Парке культуры» и в аэропорту Домодедово

Кинокритики — о том, кому достанется «Оскар» в 2016 году
Комментарии

Кинокритики — о том, кому достанется «Оскар» в 2016 годуСтанислав Зельвенский, Олег Зинцов, Милослав Чемоданов и Алиса Таёжная прогнозируют победу Леонардо Ди Каприо и пытаются угадать лучший фильм года по мнению киноакадемиков

Комментарии

Кинокритики — о том, кому достанется «Оскар» в 2016 году Станислав Зельвенский, Олег Зинцов, Милослав Чемоданов и Алиса Таёжная прогнозируют победу Леонардо Ди Каприо и пытаются угадать лучший фильм года по мнению киноакадемиков