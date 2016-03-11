Кудрин подтвердил мнение граждан о размахе коррупции в России
По мнению главы Счетной палаты, чаще всего бюджетные деньги воруют в сфере госзакупок
Коррупционеров в России оправдывают вдвое чаще других преступников
При этом само число оправдательных приговоров по делам коррупционной направленности стремительно снижается
Начальнику Казанского вокзала предъявлено обвинение в получении взятки
По данным следствия, Сергей Донецкий получил несколько десятков тысяч рублей в виде взятки
Начальника отдела полиции аэропорта Внуково арестовали по делу о взятке
Игоря Кукушкина арестовали до 3 мая