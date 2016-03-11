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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Средний размер взятки в России

Чаще всего отблагодарить пытаются деньгами

Средний размер взятки в России

Кудрин подтвердил мнение граждан о размахе коррупции в России

По мнению главы Счетной палаты, чаще всего бюджетные деньги воруют в сфере госзакупок

Кудрин подтвердил мнение граждан о размахе коррупции в России

Как россиян судят за взятки

«РБК» проанализировал статистику Верховного суда

Как россиян судят за взятки

Коррупционеров в России оправдывают вдвое чаще других преступников

При этом само число оправдательных приговоров по делам коррупционной направленности стремительно снижается

Коррупционеров в России оправдывают вдвое чаще других преступников

Начальнику Казанского вокзала предъявлено обвинение в получении взятки

По данным следствия, Сергей Донецкий получил несколько десятков тысяч рублей в виде взятки

Начальнику Казанского вокзала предъявлено обвинение в получении взятки

Начальника отдела полиции аэропорта Внуково арестовали по делу о взятке

Игоря Кукушкина арестовали до 3 мая

Начальника отдела полиции аэропорта Внуково арестовали по делу о взятке