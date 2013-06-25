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Новости

Новая лента Twitter, успехи Walt Disney и «назойливая агрессия» менеджеров

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новая лента Twitter, успехи Walt Disney и «назойливая агрессия» менеджеров Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Walt Disney и Sony Pictures сокращают «прокатное окно» кинопремьер

Они позволят показывать фильмы по кабельному и спутниковому телевидению ещё до того, как они выйдут из проката в кинотеатрах

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Новости

Walt Disney и Sony Pictures сокращают «прокатное окно» кинопремьер Они позволят показывать фильмы по кабельному и спутниковому телевидению ещё до того, как они выйдут из проката в кинотеатрах